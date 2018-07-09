ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за июнь 2018 года

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 20 п.п. "г", п. 20 п.п. "д".
П. 20 п.п. "г": информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июнь 2018 года
|№
|Наименование показателя
|Объем, млн кВт.ч
|1
|Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|3,323
|2
|ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", в т.ч.:
|ВН
|2,896
|СН1
|0
|СН2
|0,391
|НН
|0,036
|3
|ООО "________", в т.ч.:
|ВН
|СН1
|СН2
|НН
П. 20 п.п. "д": в соответствии с п. 4 ст. 23.1.Федерального закона № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. от 27.07.2010 г.) цены (тарифы) на электрическую энергию для потребителей (кроме населения) не подлежат государственному регулированию с 01.01.2012 года.
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