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Родители в Казани назвали ребенка Лионелем в честь футболиста из Аргентины Лионеля Месси. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии Казани.

На стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 аргентинцы проиграли французской сборной (3:4).

"В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель", — говорится в сообщении. Отмечается, что другие редкие имена у казанских малышей - Доминик, Галиябану, Анетта, Робия, Милан, Зиннур, Ильина. На текущей неделе популярнейшими детскими именами стали Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария.

Кроме этого, за минувшую неделю, с 28 июня по 4 июля, в отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 396 детей: 232 мальчика и 164 девочки.