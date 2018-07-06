Фото: artistikashow.com
Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали после того, как он уснул на лавочке в центре столицы России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Пенкин сидел в одном из московских заведений, затем вышел на улицу и уснул на лавочке рядом с кафе. Некоторое время спустя он проснулся и нашел пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X, добавил источник.
В данный момент устанавливается стоимость похищенного, по факту кражи проводится проверка.
Агентству певец произошедшее пока никак не прокомментировал.
Комментарии
Бухать надо меньше
Пенкина, зашкварились?
Подсыпали снатворное в кафе, возможно девушка подсыпала.
6.07.2018 15:40
- гость -
А возможно, что и мужчинка.
Пиарится певун.
Насчет девушки это вы погорячились...
Поклонники на сувениры растащили.