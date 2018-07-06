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Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали после того, как он уснул на лавочке в центре столицы России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что Пенкин сидел в одном из московских заведений, затем вышел на улицу и уснул на лавочке рядом с кафе. Некоторое время спустя он проснулся и нашел пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X, добавил источник.

В данный момент устанавливается стоимость похищенного, по факту кражи проводится проверка.

Агентству певец произошедшее пока никак не прокомментировал.