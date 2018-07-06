Фото: barnaul.org

Новый гаджет для оплаты проезда в барнаульском общественном транспорте — специальный браслет — появился в продаже в краевой столице.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данный девайс предназначен для оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок Барнаула.

Пользоваться браслетом очень просто — достаточно лишь прикоснуться им к терминалу, находящемуся у кондуктора, и получить билет.

Что касается стоимости услуг по присоединению транспортного браслета к электронной системе оплаты и учета проезда, то она составляет 290 рублей.

При покупке гаджета на него записываются тарифные планы "электронный кошелек" и "проездной билет для граждан".

"Вопрос дальнейшего изготовления браслетов будет зависеть, в том числе и от востребованности их среди населения", — добавляют в мэрии.

Напомним, что система электронной оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула была внедрена с декабря 2016 года. Тогда же краевая столица пережила последний на текущий момент рост тарифов на проезд в общественном транспорте.