Легендарный Джефф Монсон:"Снеговик" показал три новых приёма

5 июля легендарный боец смешанных единоборств Джефф Монсон по прозвищу "Снеговик" приехал в Барнаул, чтобы провести футбольный матч с ребятами из трудных семей, открытый мастер класс в спортивном комплексе "Темп".

В своем плотном графике Джефф Монсон нашел время также, для посещения центра смешанных единоборств "TopTeamSiberia", где Снеговик 3 года назад дал старт развитию единоборствам в крае. Основателями ЦСЕ "TopTeamSiberia" является депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев и Евгений Шевченко.

"Для нас большая честь видеть Джеффа в нашем центре. Ребята, которые у нас тренируются, подготовили специальный подарок (фото) для своего кумира, а боец, в свою очередь сделал шикарный подарок нам – провёл 15-минутный мастер-класс, где показал 3 новых бойцовских приёма, которые сам разработал, и, главное, эти приёмы войдут в тренировочную программу нашего центра. От лица руководства Центра хочу выразить огромную благодарность генеральному продюсеру "Altay Palace Fight" Александру Малюгину за предоставленную возможность бойцам и ребятам, тренирующимся в нашем Центре, пообщаться с Джеффом, и прикоснуться к мировой легенде." — говорит Александр Локтев, основатель ЦСЕ "TopTeamSiberia".

Справка:

Центр смешанных единоборств "Top Team Siberia" предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально. Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.