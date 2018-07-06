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Российский Минтранс опубликовал проект постановления кабмина "Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету "Ведомости".

Также в документе прописано, что с 1 января 2020 года в Россию должны перенести вычислительные комплексы (сервера) и базы данных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

Кроме этого, провайдеру системы бронирования нужно быть зарегистрированным в РФ.

В документе говорится, что постановление разработано для защиты суверенитета страны.