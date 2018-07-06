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Федеральное агентство по туризму выяснило предпочтения туристов из России относительно путешествий по стране. Об этом пишет пресс-служба Ростуризма.

В опросе поучаствовали 2,5 тысячи человек. Анализ ответов показал, что почти все респонденты — 98% — считают РФ интересной страной для туризма. Самым главным предметом интереса для путешественников являются уникальные, "дикие" места (Камчатка, Сахалин, Курильские острова и др.) – этот вариант выбрали 34% участников опроса. На втором и третьем месте оставили более доступные природные достопримечательности (Байкал, Карелия, Алтай и не только) и историко-культурное наследие – за них проголосовали 30% и 28% респондентов.

Уточняется, что большинство путешественников (56%) в ответ на вопрос "планируете ли вы в ближайшем будущем больше путешествовать по стране" ответили "однозначно да". Еще 37% выбрали вариант "скорее да". Самыми желанными местами для поездок стали Камчатка, озеро Байкал и Алтайский край.

53% участников опроса допускают, что, если в году у них будет два полноценных отпуска, один из них они готовы полностью провести в путешествии по России. При этом такая позиция отличается от действующего представления населения о внутреннем туризме. Сейчас полноценный отпуск (одну-две недели) для поездок по стране берут лишь 35% путешественников. Большинство для знакомства со страной выбирают поездки выходного дня, либо добавляя 1-2 дня отпуска к государственным праздникам.

Отмечается, что растущий интерес россиян к путешествиям по стране отражается в статистике продаж авиабилетов. Согласно данным Biletix, по внутрироссийским маршрутам сейчас продано билетов на 18% больше, чем за аналогичный период 2917 года. При этом продажи на заграничные рейсы снизились на 5%. В связи с этим в 2018 году доля проданных авиабилетов по внутренним направлениям выросла до 61%, за выездным – снизилась до 39%. В 2017 году данные доли составляли 55% и 45% соответственно.

По данным Biletix, чаще всего в первом полугодии россияне внутри страны летали в Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды. Объем проданных билетов в Сочи вырос на 9%, а в Симферополь – на 4%. Наибольший рост популярности по сравнению с первым полугодием прошлого года продемонстрировали Краснодар (объем авиабилетов из городов РФ в Краснодар вырос в 2,3 раза) и Анапа (рост в 2,1 раза).

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, с 2014 года в РФ резко выросла популярность внутреннего туризма: турпоток по стране за четыре года вырос почти на 77%. Он добавил, что расширяется география внутрироссийских пакетных туров. Так, в текущем году стали продаваться турпакеты на Камчатку, Сахалин и Курилы.

"Варианты отдыха внутри страны также стали разнообразнее: появляется все более предложений сельского и гастрономического, промышленного, экологического и религиозного и других видов туризма", – заключил Сафонов.