Фото: imenno.ru

Жителя Бийска будут судить за угрозы в адрес судебного пристава, сообщает прокуратура Алтайского края.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Согласно данным следствия, судебный пристав-исполнитель в марте этого года прибыла по месту жительства обвиняемого, имеющему задолженность по оплате коммунальных услуг.

"Недовольный визитом должностного лица, обвиняемый, взяв в руки неустановленный следствием предмет, визуально схожий с огнестрельным оружием (пистолетом), направил его на судебного пристава и заявил, что застрелит ее. Учитывая агрессивный настрой должника, демонстрирующего ей указанный предмет, судебный пристав реально восприняла высказанную в ее адрес угрозу", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.