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Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) пополнится средствами для увеличения тарифа на оказание онкологической помощи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.

На селекторном совещании с регионами, посвященном нацпроектам, она уточнила, что тариф вырастет втрое — с 320 тысяч рублей до 956 тысяч. Это станет возможно за счет межбюджетного трансферта.

Ранее глава РФ Владимир Путин на "прямой линии" отметил, что проблема онкологии является одной из самых острых в сфере здравоохранения, ее нужно решить для увеличения продолжительности жизни.

В системе обязательного медстрахования специализированная медпомощь по профилю "онкология", включая проведение химиотерапии, оплачивается по клинико-статистическим группам, которые учитывают все необходимые обследования, в том числе лабораторные и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, включая операции.

Ранее в Фонде ОМС отмечали, что "структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется".