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Условные сроки дали пятерым жителям Рубцовска, которых признали виновными в сбыте немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, пятеро горожан объединились в организованную группу и с 2015 по 2017 год приобретали в Казахстане алкогольную и табачную продукцию, которую в целях реализации перемещали в Рубцовск.

"В дальнейшем указанную продукцию реализовывали в различных торговых точках путем продажи гражданам на территории г. Рубцовска, получая от этого материальную выгоду в особо крупном размере. Организованная группа отличалась тесной взаимосвязью, роль каждого члена была четко определена организатором от момента покупки товара на территории сопредельного государства до реализации в Российской Федерации", — уточняют в надзорном ведомстве.

Всем подсудимым дали условные сроки. К организаторам преступной группы применено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.