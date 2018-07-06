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Региональную программу "Безопасные и качественные дороги" (БКД) собираются разработать в Алтайском крае. Документ позволит провести ремонт дорог не только в Барнауле, но и других городах, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на слова врио губернатора Виктора Томенко, произнесенные в ходе рабочей поездки в Бийск.

Отмечается, что ситуация с состоянием дороги в Бийске не раз поднималась на краевом уровне. Ее озвучили и врио главы региона в первые дни после назначения.

"Сегодня в регионе разрабатывается механизм, который позволил бы подобно Барнаулу реализовать проект "Безопасные и качественные дороги" в других территориях", — сообщил Томенко, добавив, что сейчас она работает при поддержке федеральных средств лишь в Барнауле и его агломерации. Власти разрабатывают аналогичную программу на региональном уровне, "чтобы крупные города, в частности Бийск и Рубцовск, вместе с прилегающими к ним территориям сделать такими агломерациями, на которые будет выделять средства из краевого бюджета, дорожного фонда".

Специалисты отмечают, что для системного ремонта и обновления дорог Бийска нужно около 200-250 миллионов рублей в год. С 2015 года данная сумма составляла 50 миллионов.

Глава Бийска Александр Студеникин отметил, что город очень хочет включиться в новую программу, подчеркнув, что она поможет восстановить "качественное транспортное сообщение с ближайшими районными центрами".

Подчеркивается, что в текущем году Бийск получит почти в четыре раза больше денег на ремонт дорог — около 200 миллионов.

По словам Томенко, ранее он подписал распоряжение о предоставлении городу 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по капремонту дорог. "Убежден, бийчане увидят, что и государство, и муниципалитет вкладываются в решение этого важного вопроса. Очень прошу руководство города держать ситуацию под контролем", — добавил он.