В предстоящий праздник, 8 июля, в разных точках города пройдет несколько ключевых мероприятий, по которым мы составили гид.

Фестиваль АВТОpark

Любителей всех видов транспортных средств приглашают посетить большую шоу-программу. На фестивале гостям предложат пройти авто-спа и авто-сервис, а также посмотреть на новые марки автомобилей. Будут работать и мото и вело зоны с крутыми байками, всех желающих ждут угощения и напитки. Для детей откроют отдельную зону с аниматорами.

Начало мероприятия: 12.00

Место проведения: Парк спорта имени Алексея Смертина, улица Энтузиастов,12В

Мероприятия на пешеходной улице

Гостей мероприятия ждут конкурсы, хороводно-игровые программы и выступления творческих коллективов. Помимо этого, на площадке будут проходить открытые мастер-классы по ремеслам и работать аниматоры. Всем желающим предложат стать частью большого хоровода.

Начало мероприятия: 12.00

Место проведения: улица Мало-Тобольская

Фестиваль красок " HAPPY COLOR FEST"

"Happy Color Fest" в четвертый раз приедет в Барнаул. В программе конкурсы,танцевальные мастер-классы,розыгрыши призов,музыка от лучших диджеев города и фотоотчеты. Дресс-код предполагает строго белую одежду, а краску, основной элемент фестиваля, можно будет приобрести на входе.

Начало мероприятия: 12.00

Место проведения: Парк Эдельвейс, улица Юрина, 275и

Праздник в парке "Барнаульская крепость"

На время праздника будет открыта фотозона "Поддержим сборную России", посвященная чемпионату мира по футболу. Также, гостей ждет семейный конкурс рисунков на асфальте и многие другие развлекательные игры, в том числе интерактивная анимационная программа для детей.

Начало мероприятия: 16.00

Место проведения: парк Барнаульская крепость,социалистический проспект, 97

Конкурс среди семейств в "Солнечном Ветре"

Впервые в парке пройдет семейный чемпионат "Папа, мама, я – дружная семья!". Всех участников торжественно поприветствуют на главной сцене,после чего, в течение дня,семьи смогут пройти спортивные конкурсы. Помимо прочего, в парке будут работать аттракционы и проходить шоу-программы с участием творческих коллективов, не обойдется и без розыгрышей призов.

Начало мероприятия: 12.00

Место проведения: проспект Ленина, 152в

Чемпионат по переносу жен в парке

Барнаульцев приглашают на семейный фестиваль "Ромашки" в рамках которого состоится молодежный флешмоб "Время поцелуев", параллельно с этим будет работать танцевальная площадка "Ромашковый батл". Ключевым мероприятием станет чемпионат по переносу жен. Дистанция с препятствиями составит 25 метров, а победившая пара получит смартфон.

Начало мероприятия: 12.00

Место проведения: Парк "Лесная сказка" , ул. Энтузиастов, 10а.

Оксана Колбасова