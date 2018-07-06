Фото: life.ru

На западе Казахстана жители сел Карасу и Жулдыз увидели, как с неба упал неопознанный объект. В течение нескольких минут он летел навстречу земле, а после столкновения взорвался, пишет Life.

После взрыва обломки разбросало на площади в несколько сотен метров, также он стал причиной степного пожара. Инцидент люди сняли на видео.

После крушения объекта к месту ЧП подошли очевидцы. После того, как пожар потушили, на месте нашли обломок размером три на три метра в виде люка с материалом, похожим на ткань.

Инцидент задокументировали местные полицейские, которых вызвали местные жители. Также стражи порядка отметили в рапорте, что в районе падения "огненного объекта" наблюдались помехи с телефонной и сотовой связью.

В результате произошедшего никто не пострадал. Объекты инфраструктуры не повредились.

На месте падения работают комиссия по чрезвычайным ситуациям и экологи. Эксперты считают, что упавший объект — часть ракеты, которую испытывали военные.