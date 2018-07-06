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Известный поэт, писатель и драматург Олег Юрьев скончался в возрасте 58 лет, сообщил его коллега по творческому цеху, поэт Игорь Булатовский.
"Понятно, что жизнь его измеряется его стихами, и прозой, и мыслям. Но как же рано! 58…", — прокомментировал трагическую новость на своей странице в Facebook Булатовский.
С 1991 года Олег Юрьев проживал в Германии. Он являлся одним из основателей литературного проекта "Камера хранения".
С 70-х годов он начал писать стихи. Позже проявил себя в прозе. Произведения Олега Юрьева переведены на многие европейские языки, а его пьесы ставили в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Канаде.
Комментарии
Вот тебе пенсионная реформа и Юрьев день! Соболезную
6.07.2018 17:37
- гость -
С 1991 года Олег Юрьев проживал в Германии. какая пенсионная реформа?
Она там прошла. И медицина на уровне!
кто это?
Пенсионная реформа германии ни к чёрту не годится.А её медицына желает лучшего (