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Известный поэт, писатель и драматург Олег Юрьев скончался в возрасте 58 лет, сообщил его коллега по творческому цеху, поэт Игорь Булатовский.

"Понятно, что жизнь его измеряется его стихами, и прозой, и мыслям. Но как же рано! 58…", — прокомментировал трагическую новость на своей странице в Facebook Булатовский.

С 1991 года Олег Юрьев проживал в Германии. Он являлся одним из основателей литературного проекта "Камера хранения".

С 70-х годов он начал писать стихи. Позже проявил себя в прозе. Произведения Олега Юрьева переведены на многие европейские языки, а его пьесы ставили в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Канаде.