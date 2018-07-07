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Жаркая погода возвращается в Алтайский край в субботу, 7 июля — местами воздух прогреется почти до +30 градусов.

"Преимущественно без осадков, утром местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем в крае будет +24...+29 градусов, местами +19...+24 градуса.

В Барнауле ветер будет юго- восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.

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В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +24...+26 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.