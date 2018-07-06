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Человек, который заботиться о своем здоровье, ежедневно должен делать 10 тысяч шагов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главного гериатра Минздрава РФ, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольгу Ткачева.

"Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать 10 тысяч шагов", — отметила она, добавив, что быстрой ходьбе нужно уделять 40 минут, а плаванием или ездой на велосипеде заниматься хотя бы дважды в неделю.

Для того, чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, необходимо отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем, а также следить за рационом питания.

Эксперт не рекомендует переедать, злоупотреблять сладким и соленым. "Научно доказано, что сахарный диабет — путь к ускоренному старению", — отметила Ткачева, посоветовав есть много овощей и фруктов — по пять порций ежедневно.