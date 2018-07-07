В субботу в краевой столице пройдет пешеходная экскурсия "Любовь — волшебная страна". Начнется она в 11:00, место сбора — кассы Речного вокзала. Здесь будут знакомить с традициями заключения брака, расскажут, как праздновались свадьбы на Руси в прошлые языческие времена и о том, откуда появился обряд обмениваться кольцами и бросать букет невесты. Участников проведут по знаковым местам Барнаула, которые посещают молодожены в день свадьбы. Записаться на экскурсию можно у туроператора "Алтайтурист" по телефону: +7 (3852) 63-35-75.

Также 7 июля можно будет посмотреть ряд новых фильмов. Среди кинопремьер недели фантастическая картина "Человек-муравей и Оса", триллер "Невидимка" и интригующий корейский фильм "Пылающий", созданный по мотивам рассказа Харуки Мураками "Сжечь сарай" и ставший главным шедевром "Каннского кинофестиваля".

Вечером любители футбола могут отправиться на прямые трансляции матчей. Начнутся они в 01:00, а пройдут в барах "Питер", "Hairy Lemon Pub" и "Harat’s Pub", а также не площадке Парка спорта Смертина и у ТРЦ "Арена".

В воскресение в 12:00 в Парке спорта начнется фестиваль АВТОpark. Здесь можно будет пройти авто-спа и авто-сервис, а также посмотреть на новые марки автомобилей. Будут работать мото и вело зоны, всех желающих ждут угощения и напитки, а для детей откроют отдельную зону с аниматорами.

В это же время, только на улице Мало-Тобольской начнутся различные выступления и конкурсы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Для гостей пройдут мастер-класс, а детей будут развлекать аниматоры. Также все желающие смогут принять участие в большом хороводе.

В "Солнечном ветре" в 12:00 состоится конкурс среди семейств и пройдет чемпионат "Папа, мама, я – дружная семья!". Участников ждет подарки. В парке будут работать аттракционы и проходить шоу-программы с участием творческих коллективов, не обойдется и без розыгрышей призов.