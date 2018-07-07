Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 157 квадратных метров продают за 5,9 миллиона рублей в панельном девятиэтажном доме на улице Энтузиастов в Барнауле, сообщается на сайте avito.ru.

"Комната зал — с кирпичным камином, большая кухня плюс столовая, два туалета, отдельная душевая, большая ванная комната, сауна с двумя электропечами, две остекленные лоджии, четыре кондиционера. Окна квартиры выходят в три разные стороны дома. Перепланировка узаконена", — отмечает автор объявления.

В жилье выполнен ремонт. Во дворе имеется парковка, детская площадка. Также в шаговой доступности находится парка "Лесная сказка", детская поликлиника, две школы и два детских сада.