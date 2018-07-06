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Уникальный по внешнему виду алмаз, выглядящий как футбольный мяч, предложили назвать в честь голкипера российской сборной по футболу Игоря Акинфеева. Камень нашли в Архангельской области, пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

В сообщении уточняется, что алмаз добыли 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области. Масса камня равна 0,5 карата, а его размеры - 3,5 х 3,2 мм.

Губернатор региона Игорь Орлов предложил назвать камень в честь Акинфеева, подчеркнув, что камень был найден накануне четвертьфинала, куда сборная РФ пробилась во многом благодаря игре вратаря.