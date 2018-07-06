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Президент России Владимир Путин в курсе дискуссии по параметрам изменения пенсионного законодательства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

"Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной. Вы знаете, он никогда не ограничивается только принятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации, поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", — сказал он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.