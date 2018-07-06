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Поддержка российской сборной главой государства Владимиром Путиным является дополнительной мотивацией для футболистов во время ЧМ-2018. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление тренера национальной команды Станислава Черчесова.

По его словам, президент уже не раз звонил тренеру сборной. "Нам приятна поддержка первого лица государства. Футболисты знают об этом, для них это дополнительная мотивация", — добавил Черчесов.

Сейчас российская национальная команда готовится к матчу 1/4 финала против сборной Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на сочинском стадионе. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/8 финала российская сборная одержала победу над испанской командой в серии послематчевых пенальти (4:3).