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Кабмин собирается выделить на обеспечение нацпроекта по науке в ближайшие шесть лет порядка, приблизительно, 540 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере.

"На проект планируется направить порядка 540 млрд рублей", — рассказала она, добавив, что итоги научных исследований, которые будут получены, необходимо будет внедрить в практику и производство.

Голикова отметила, что в рамках нацпроекта профинансируют региональные научные центры, а их развитие будет являться вкладом в экономику региона, где они находятся.