Фото: Бердск-online

Рабочие в ходе земляных работ на территории строящегося дома в Бердске выкопали гранату времен Первой мировой войны. Об этом пишет портал "НДН.Инфо", ссылаясь на "Бердск-online".

К месту находки — на улицу Первомайскую, 131 — сразу же прибыли пожарные расчеты, скорая и сотрудники МЧС. Полицейские оцепили место находки, территории обследовали саперы и служебные собаки.

Отмечается, что потенциально опасный объект охранялся бердским отрядом Росгварии.

По мнению специалистов, снаряд датируется 1914/30 годами и, вероятно, является ручной противопехотной осколочно наступательно-оборонительной гранатой (индекс ГРАУ — 57-Г-711). На рукоятке гранаты сработал запал. Причем это произошло до того, как начались раскопки.