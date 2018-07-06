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Военно-морские силы Таиланда опубликовали новые официальные данные о пострадавших в кораблекрушении рядом с островом Пхукет вечером в четверг, 5 июля. Жертвами произошедшего стали 33 человека, безвестно пропали 23 человека, в четверг спасли 49 человек, в пятницу — еще троих, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал Thai PBS.

Уточняется, что трое спасенных 6 июля — это два китайских туриста и механик затонувшего судна. Все погибшие, тела которых доставлены на Пхукет и размещены в моргах больниц острова — являются туристами из КНР.

Агентство пишет, что пассажирами судна "Феникс", которое вышло в море накануне, несмотря на штормовое предупреждение, были китайские туристы, не принадлежащие к одной или нескольким тургруппам, а купившие туры на острова рядом с Пхукетом через интернет-сайты турагентств, сообщает канал, ссылаясь на администрацию провинции Пхукет.

Ранее официальный представитель командования Третьего округа ВМС Таиланда, корабли которого участвуют в поисково-спасательной операции на месте крушения, заявил, что операция продлится до тех пор, пока не будут найдены все пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа "Феникса".

ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт газеты Bangkok Post добавил, что по меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет находился среди туристов на затонувшем близ Пхукета судне. Его судьба остается неизвестной.

СМИ сообщают, что всего на борту "Феникса" было 105 человек — 93 пассажира и 12 членов экипажа с гидами.