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Мужчины живут меньше женщин из-за высоких показателей смертности от внешних причин. Среди таковых выделяют работу на опасном производстве. Также мужчины чаще курят и пьют, что негативно сказывается на здоровье, пишет РИА Новости, ссылаясь на главного специалиста Москвы по профилактической медицине Нану Погосову.

Напомним, ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни возрастет до 80,1 года. При этом мужчины будут жить около 75,8 года, а женщины — 83,7 года.

По словам эксперта, традиционно это связано с тем, что среди мужчин большой процент смертей от внешних причин. "Это и опасные производства, и использование различных механизмов — автомобилей, самолетов и так далее. Это и случаи, связанные с потреблением алкоголя, что больше встречается у мужчин, а также тот факт, что мужчины чаще умирают от заболеваний, связанных с курением", — рассказала Погосова.

Также она отметила, что за последнее десятилетие среди мужчин вдвое увеличилась распространенность ожирения, что привело к росту количества больных артериальной гипертонией, являющейся основным фактором риска инсульта головного мозга.

Погосова связывает рост ожирения среди мужчин с развитием техники. "Все меньше требуется физического труда, все больше людей используют машины, различные механизмы. Физический труд, который традиционно больше присутствовал в жизни мужчин, теперь гораздо меньше присутствует", — добавила она.

Также эксперт отметила, что выросла доступность богатых жирами продуктов. Женщины же не так подвержены ожирению, поскольку они склонны больше следить за внешним видом и весом.