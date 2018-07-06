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Глава Сбербанка дал россиянам совет, как выбирать и менять пароли

, ИА "Амител"
Греф рекомендует регулярно менять пароли

Фото: twimg.com

Глава Сбербанка Герман Греф дал совет по безопасно работе с электронной почтой и мобильными устройствами: он порекомендовал выбирать двухступенчатую систему защиты и регулярно менять пароли. Об этом пишет РИА Новости.

"Мои рекомендации: обязательно следить за паролями, регулярно их менять, не лениться, выбирать лучше двухступенчатую систему защиты", -заявил глава Сбербанка на Международном конгрессе по кибербезопасности, добавив, что пароли нужно составлять как минимум шестизначными и нельзя их записывать в электронные устройства.

Также, по словам Грефа, при создании паролей не рекомендуется использовать дни рождения жены, детей и других родственников, поскольку данная информация хакерам "абсолютно доступна".

Агентство отмечает, что проблема кибербезопасности до сих пор является одной из ключевых для экономики России. Замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что ущерб российской экономике от кибермошенников в 2018 году может составить 1,1 триллиона рублей, а мировой экономике — 1,5 триллиона долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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