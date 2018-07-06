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Межправительственное соглашение об отмене визового режима для россиян и граждан Объединенных Арабских Эмиратов подписано в ходе заседания российско-эмиратской межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Об этом в пятницу, 6 июля, пишет РИА Новости, ссылаясь на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Заседании комиссии проходит в Казани под председательством главы Минпромторга и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы бен Зайда аль-Нахайяна. Агентство пишет, что они обсуждают широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в авиационной и автомобильной промышленности, в цветной металлургии и энергетике.

Мантуров отметил, что в этот день было подписано межправительственное соглашения об отмене визового режима для граждан РФ и ОАЭ. Ранее на заседании он отмечал, что безвизовый режим создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения турпотока между государствами.

Глава Минпромторга отметил, что в 2017 году турпоток из РФ в Эмираты вырос более чем на 50%, превысив 750 тысяч человек. Их вклад в экономику ОАЭ превысил 2,3 миллиарда долларов.

По словам министра, с учетом снятия визового барьера РФ рассчитывает на увеличение встречного турпотока из Эмиратов.