Фото: perepel-krym.ru

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на отдельные американские товары. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ на сайте кабмина.

Постановление вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.

Данный шаг стал ответом на введение Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий. Мера коснется продукции, аналоги которой производятся в РФ. Размер дополнительных сборов составит от 25% до 40%.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, под меры подпадает ряд видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Он добавил, что ущерб от торговых ограничений США для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов.

На первом этапе объем пошли составит 87,6 миллиона долларов в год — это компенсация, на которую, по правилам ВТО, РФ сейчас имеет право. Сборы еще на 450 миллионов введут через три года или по решению ВТО, если организация сделает вывод о несоответствии мер Соединенных Штатов ее правилам.