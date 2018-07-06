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МВД Украины рассказало о плане по "возвращению Донбасса" с Горловки

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что реализовывать план можно будет после принятия решения "о полном освобождении Украины"

Фото: dan-news.info

Министерство внутренних дел (МВД) Украины предложило начать выполнение "плана деоккупации" Донбасса с наступления на Горловку и Новоазовский район Донецкой области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на советника главы МВД Ивана Варченко..

"Освобождаем эти районы, исходя из возможной численности [миротворческой] миссии ООН. Три тысячи человек хватит, чтобы зайти в эти районы", — отметил он.

При этом Варченко отметил, что реализация плана возможна лишь после принятия решения "о полном освобождении Украины". "Лишь тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги", — добавил советник главы МВД.

Агентство напоминает, что в конце февраля украинский лидер Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

В документе территории ЛНР и ДНР называются "временно оккупированными территориями", действия РФ квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Кроме этого создается объединенный оперативный штаб ВСУ для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

В мае министр внутренних дел Арсен Аваков провел заседание с главами всех центральных органов исполнительной власти системы внутренних дел, во время которого присутствовавшие обсудили мероприятия по подготовке ведомства к восстановлению государственного суверенитета Украины на территориях Донецкой и Луганской областей. Тогда Аваковв отметил, что "план деоккупации" Донбасса будет состоять из двух частей: подготовительной и практической. По его словам, большую роль в реализации плана будет играть информационная составляющая.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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