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Кубанские хирурги после двух операций общей продолжительность в 15 часов выпрямили запущенное искривление позвоночника у 26-летней девушки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевого Минздрава.

В ведомстве рассказали, что у жительницы Краснодара с детства развивался сколиоз грудного отдела позвоночника. В раннем возрасте такие деформации легче лечатся, но девушка отказывалась от операции. К врачам она обратилась лишь в 26 лет, когда искривление позвоночника достигало 110 градусов. В результате девушка задыхалась, мучилась от болей в груди и спазмов в животе. Из-за такого сколиоза в случае беременности она не смогла бы родить.

Лечение потребовало двух длительных операций. "Сначала хирурги освободили окостеневшие позвонки от межпозвоночных дисков. На втором этапе стабилизировали в нужных сегментах позвоночный столб, применив новаторское решение. С помощью мощных лавсановых лент… они подтянули удаленные от центральной линии позвонки", — цитирует агентство пресс-релиз. При этом медикам пришлось очень осторожно выравнивать позвоночник из-за опасности паралича ввиду меняющихся условий кровообращения в "перекрученном" спинном мозге.

По данным Минздрава, из больницы, молодая девушка выписалась с красивой прямой осанкой. Она намерена выйти замуж и родить ребенка.