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Российские футболисты сыграют в красных футболках в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против хорватской сборной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу национальной команды.

Подчеркивается, что вратарь российской сборной будет играть в зеленой форме.

Напомним, матч против хорватов пройдет 7 июля в Сочи. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Сборная РФ впервые в истории попала в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в 1/8 команду Испании. Хорваты в четвертьфинале уже во второй раз.