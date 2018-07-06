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Восемь человек стали погибли в результате лобового столкновения двух легковушек в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Уточняется, что ДТП произошло в пятницу, 6 июля. Согласно предварительной информации, погибли восемь человек, находившихся в машинах. Не менее двух получили травмы.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Белореченского района агентству подтвердили информацию о жертвах аварии.

Сотрудник ЕДДС уточнил, что легковые авто столкнулись в районе хутора Гливенко Рязанского сельского поселения. "Обстоятельства происшествия устанавливаются", — добавил он.

В ЕДДС сообщили, что в результате аварии есть еще один пострадавший, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.