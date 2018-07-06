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Новое исследование онлайн-сервиса Which? Travel показало, что авиакомпании продают билеты по более высоким ценам, если туристы покупают их со смартфона, а не с компьютера. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на Mirror.

Специалисты проанализировали пять самых востребованных авиакомпаний (Ryanair, easyJet, TUI, British Airways, Jet2) и обнаружили, что лишь Jet2 не взимает дополнительную плату при покупке билета через смартфон.

При этом Ryanair и TUI завышают цену на 20 фунтов стерлингов (порядка 1,6 тысячи рублей), easyJet на 15 фунтов (около 1,2 тысячи рублей), а British Airways добавляет 10 фунтов (800 рублей).

Кроме этого, сотрудники онлайн-сервиса выяснили, что это не единственные компании, завышающие цены при бронировании с телефона. Так, например, лоукостер Wizz Air снимает дополнительные 15 евро в качестве комиссионного сбора, а компания Norwegian прибавляет к стоимости 20 фунтов за изменение бронирования при любом способе покупки билета.

По словам представителей авиакомпаний, это происходит из-за дополнительных административных сборов, автоматически прибавляющихся к стоимости при бронировании через смартфон. Поэтому специалисты советуют покупать билеты на самолеты через ПК.