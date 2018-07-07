Фото: volbusiness.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Бийск в пятницу, 6 июля, посетил ряд производственных площадок, включая Бийский олеумный завод, Федеральный научно-производственный центр "Алтай" и производственное объединение "Сибприбормаш". На рабочих встречах с главами предприятий он обсуждал планы инвестиционной деятельности и вопросы оказания господдержки промышленности, пишет пресс-служба краевого правительства.

Томенко отметил, что посещений крупнейших предприятий Бийска является продолжением работы, которая связана с формированием программы социально-экономического развития региона.

"Главное, на что нацелено наше общение, — не только познакомиться с тем, что сделано, но и прояснить, где и в чем нужна господдержка региональных и федеральных властей, чтобы предприятия выполняли планы развития производств - интересные и достаточно амбициозные", — заявил глава Алтайского края, добавив, что в регионе уже работают определенные меры господдержки в промышленности, позволяющие предприятиям развиваться, двигаться по пути модернизации, увеличения производственных мощностей, повышения эффективности.

"Одним из важных и новых аспектов работы является функционирование в этом году Фонда развития промышленности Алтайского края с объемом наполнения 400 миллионов рублей. Сейчас идет формирование заявок на предоставление средств этого фонда. Это среднесрочные и довольно дешевые займы, которые должны помочь предприятиям в вопросах модернизации, обновления, развития, расширения собственных производств", — цитирует пресс-служба слова Томенко.

Также он отметил, что в текущем году в регионе предусмотрено резкое увеличение объемов поддержки на компенсацию затрат предприятий по погашению процентной ставки по кредитам коммерческих банков. По данному направлению предусмотрено 75 миллионов рублей.

"Сейчас мы рассматриваем возможность принятия программы по предоставлению из краевого бюджета субсидий предприятиям для частичной компенсации расходов на приобретение наукоемкой инновационной продукции, позволяющей им выйти на другой технологический уровень — полностью всего производства или отдельных его переделов", — заключил врио губернатора.