Алтайское Заксобрание намерено поддержать реформу об увеличении сроков выхода на пенсию. Таким стал итог совещания в АКЗС, прошедшего 6 июля. Стоит отметить, что сценарий мероприятия был тщательно спланирован руководством регионального парламента. Это касается, например, списка приглашенных лиц, настроенных довольно лояльно к изменениям. Большая часть из них если и критиковала законопроект об увеличении пенсионного возраста, то делала это очень аккуратно.

Среди приглашенных на совещание оказались не только политики, но и ученые, общественники, а также, разумеется, представители ПФР. Так, Наталья Деркач — кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ рассуждала о том, что средняя продолжительность жизни, — понятие которым сейчас обычно апеллируют противники реформы, понимается неправильно. Это не означает буквально, что мужчина, например, умирает в возрасте 66 лет. Это величина очень сильно зависима от уровня детской смертности. Реально до возраста 60 лет в крае доживают 67% мужчин, до возраста — 65 лет — 60% представителей сильного пола.

Реальный же возраст нахождения на пенсии в Алтайском крае в настоящее время составляет у мужчин 16 лет, а у женщин 26 лет. То есть если мужчина достигает возраста 60 лет, то в среднем после этого он живет до 76-ти, а женщина — до 81 года.

В настоящее время средняя продолжительность жизни мужчины в Алтайском крае — 65,91 год, женщины — 76,45 лет.

Между тем согласно статистике, которую представил депутат АКЗС и одновременно управляющий ОПФР по региону Борис Трофимов, число пенсионеров в регионе за 2007 и 2017 годы значительно отличается. Цифры ощутимо выросли как у мужчин, так и у женщин. В целом число пенсионеров в Алтайском крае за минувшее десятилетие увеличилось сразу на 60 тысяч человек. Всего их сейчас 767 тысяч человек. Тем временем за период с 2007 по 2017 годы число занятых в регионе снизилось на 70 тысяч человек.

Единственными, кто явно выступил против законопроекта, оказались алтайские профсоюзы и представители трех оппозиционных партий. Правда, представители "Единой России" сделали все, чтобы разбить аргументы противников, доказывая их несостоятельность.

Единороссы, правда, тоже заявили, что их многое не устраивает в рассматриваемом законопроекте, поэтому необходимо доносить свою позицию до федерального руководства. Более того, несколько раз прозвучало определение, что это решение носит вынужденный характер. В числе первоочередных шагов было названо не столь радикальное увеличение верхней возрастной планки для будущих пенсионеров, а также пошаговый нерадикальный характер реализации. Кроме того, приоритетом станет сохранение льгот для отдельных категорий граждан.

Напомним, свои предложения парламентарии регионов должны направить в Госдуму в срок до 17 июля. А уже через два дня может пройти первое чтение по резонансному законопроекту.

12 июля в АКЗС пройдет заочное опросное голосование депутатов по данному вопросу. Это делается для того, чтобы Заксобрание могло сформулировать единую позицию и составить официальный отзыв. Учитывая, кто составляет большинство в АКЗС, сомневаться в итогах этого опроса не приходится.