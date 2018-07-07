Суббота, 7 Июль, 07:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,12
€ 73,9
416841
21°
Обь
370см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Вынужденно и с поправками: алтайские депутаты одобрят пенсионную реформу

, ИА "Амител"
Большая часть народных избранников подчеркивает тот факт, что продолжительность жизни на пенсии сейчас довольно высока

Алтайское Заксобрание намерено поддержать реформу об увеличении сроков выхода на пенсию. Таким стал итог совещания в АКЗС, прошедшего 6 июля. Стоит отметить, что сценарий мероприятия был тщательно спланирован руководством регионального парламента. Это касается, например, списка приглашенных лиц, настроенных довольно лояльно к изменениям. Большая часть из них если и критиковала законопроект об увеличении пенсионного возраста, то делала это очень аккуратно.

Среди приглашенных на совещание оказались не только политики, но и ученые, общественники, а также, разумеется, представители ПФР. Так, Наталья Деркач — кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ рассуждала о том, что средняя продолжительность жизни, — понятие которым сейчас обычно апеллируют противники реформы, понимается неправильно. Это не означает буквально, что мужчина, например, умирает в возрасте 66 лет. Это величина очень сильно зависима от уровня детской смертности. Реально до возраста 60 лет в крае доживают 67% мужчин, до возраста — 65 лет — 60% представителей сильного пола.

Реальный же возраст нахождения на пенсии в Алтайском крае в настоящее время составляет у мужчин 16 лет, а у женщин 26 лет. То есть если мужчина достигает возраста 60 лет, то в среднем после этого он живет до 76-ти, а женщина — до 81 года.

В настоящее время средняя продолжительность жизни мужчины в Алтайском крае — 65,91 год, женщины — 76,45 лет.

Между тем согласно статистике, которую представил депутат АКЗС и одновременно управляющий ОПФР по региону Борис Трофимов, число пенсионеров в регионе за 2007 и 2017 годы значительно отличается. Цифры ощутимо выросли как у мужчин, так и у женщин. В целом число пенсионеров в Алтайском крае за минувшее десятилетие увеличилось сразу на 60 тысяч человек. Всего их сейчас 767 тысяч человек. Тем временем за период с 2007 по 2017 годы число занятых в регионе снизилось на 70 тысяч человек.

Единственными, кто явно выступил против законопроекта, оказались алтайские профсоюзы и представители трех оппозиционных партий. Правда, представители "Единой России" сделали все, чтобы разбить аргументы противников, доказывая их несостоятельность.

Единороссы, правда, тоже заявили, что их многое не устраивает в рассматриваемом законопроекте, поэтому необходимо доносить свою позицию до федерального руководства. Более того, несколько раз прозвучало определение, что это решение носит вынужденный характер. В числе первоочередных шагов было названо не столь радикальное увеличение верхней возрастной планки для будущих пенсионеров, а также пошаговый нерадикальный характер реализации. Кроме того, приоритетом станет сохранение льгот для отдельных категорий граждан.

Напомним, свои предложения парламентарии регионов должны направить в Госдуму в срок до 17 июля. А уже через два дня может пройти первое чтение по резонансному законопроекту.

12 июля в АКЗС пройдет заочное опросное голосование депутатов по данному вопросу. Это делается для того, чтобы Заксобрание могло сформулировать единую позицию и составить официальный отзыв. Учитывая, кто составляет большинство в АКЗС, сомневаться в итогах этого опроса не приходится.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:22
Куда сходить барнаульцам на выходных и как отдохнуть 0
07:03
Пятикомнатную квартиру с сауной и камином продают в Барнауле за 5,9 млн руб 0
06:48
Сегвеи и гироскутеры: как барнаульцы осваивают технику будущего 0
06:32
Девочка с Марса: образы эпатажной Жанны Агузаровой 0
06:24
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Иван Купала 9
06:13
Возвращение жары: в Алтайском крае 7 июля будет под +30 градусов 0
06:01
Вынужденно и с поправками: алтайские депутаты одобрят пенсионную реформу 0
05:04
Госдума предложила увеличить количество рекламы на телевидении 0
04:03
Российский туроператор "Аврора-БГ" приостановил свою деятельность 0
03:01
Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи за день до матча РФ - Хорватия 0
02:06
Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР 0
01:09
Число жертв ДТП в Краснодарском крае увеличилось до девяти человек 0
00:04
400 миллионов рублей готовы выделить на развитие промышленности на Алтае 0
23:54
Найден способ экономить при покупке авиабилетов 0
23:38
Восемь человек погибли в ДТП с двумя легковушками в Краснодарском крае 0
23:19
Стал известен цвет формы сборной РФ на матче с Хорватией 0
22:57
Хирурги на Кубани выпрямили позвоночник задыхающейся девушке 0
22:39
МВД Украины рассказало о плане по "возвращению Донбасса" с Горловки 0
22:20
Медведев подписал постановление о пошлинах на американские товары 0
21:56
Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз 0
21:39
Глава Сбербанка дал россиянам совет, как выбирать и менять пароли 0
21:19
Ученый объяснил низкую продолжительность жизни у мужчин 0
20:56
Жертвами крушения туристического судна возле Пхукета стали 33 человека 0
20:39
Гранату времен Первой мировой войны нашли на стройке в Бердске 0
20:21
Правительство выделит на развитие науки в РФ около 540 миллиардов рублей 0
19:53
Черчесов рассказал, как помогла поддержка Путина сборной России на ЧМ-2018 0
19:26
Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала 5
19:21
Уголовное дело о продаже матерью инвалида лишних препаратов отменено 0
19:08
Коротко о главном: мастера Колывани, дело "Ротора" и возвращение урагана
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 июля
18:56
Песков: Путин следит за реакцией населения на пенсионную реформу 1
18:38
Медведев сообщил о расширении использования программы маткапитала 0
18:19
Уникальный алмаз в виде футбольного мяча хотят назвать в честь Акинфеева 0
17:51
В Минздраве рассказали, сколько шагов нужно делать в день 0
17:31
Поэт и драматург Олег Юрьев умер на 59-м году жизни 5
17:23
Жители Казахстана сняли на видео падение неопознанного объекта с неба 3
17:14
Что можно и что нельзя делать в день Ивана Купала 1
17:05
Виктор Томенко рассказал о планах разработать региональную программу БКД 6
16:57
Сбытчики "паленых" сигарет и алкоголя в Рубцовске получили условные сроки 1
16:34
В России втрое увеличился тариф на оказание помощи онкобольным 0
16:23
Частный дом в Индустриальном районе Барнаула тушили семь человек 0
16:14
Российские туристы назвали Алтай одним из желанных мест для путешествий 0
16:06
Бийчанина-должника ждет суд за угрозы застрелить судебного пристава 0
15:48
Минтранс потребует сохранить данные авиапассажиров в РФ 0
15:34
Браслеты для оплаты проезда появились в продаже в Барнауле 9
15:23
Певца Пенкина обокрали в Москве, пока он спал на лавочке 9
15:21
Легендарный Джефф Монсон:"Снеговик" показал три новых приёма 1
15:12
Движение по мосту на улице Кутузова в Барнауле ограничат на сутки 0
15:04
Семья в Казани назвала новорожденного ребенка в честь Месси 3
14:50
Мошенники крадут деньги у бизнесменов на Алтае под видом налоговиков 3
14:33
14 детей стали жертвами преступлений педофила из Алтайского края 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.