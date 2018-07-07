На финишной прямой

Итак, шел 16-й день моего турне по футбольной России. Позади остались Екатеринбург, Самара, Саранск, Волгоград, Сочи... И вот, наконец, Казань. Ровно сутки оставались мне до отправления домой, но эти 24 часа вышли, как и всегда, очень насыщенными. Столица Татарстана встретила нас легким ветерком и немного пасмурным небом, впрочем, вопреки прогнозам синоптиков дождь над Казанью в этот день так и не пролился, его с лихвой в этот день заменили слезы аргентинцев, чья сборная вечером уступит в супердраматичном матче французам со счетом 3:4.

"Казань брал...."

Собственно, учитывая, что в запасе у меня перед игрой у меня было не так уж много времени, маршрут сложился в голове сам собой. Во-первых немного погулять по историческому центру, во-вторых, исследовать местный Арбат — улицу Баумана, далее — Казанский кремль, набережная и наконец стадион. Арбат в Казани в день матча наводнили аргентинцы и французы, причем первых было значительно больше. Латиноамериканцы были везде — в кафе, магазинах, сувенирных лавках. Почти все как один — в футболках Месси, обернутые в национальный флаг. Я не удержался и купил себе аргентинский флаг у местного парнишки, бойко сновавшего туда-сюда по Баумана. При этом французская атрибутика у россиян также находила спрос.

Пока я находился на Арбате, не отказал себе в удовольствии попробовать национальных татарских блюд. По своему вкусу они существенно отличаются от своих аналогов, которые можно достать в Барнауле, причем в лучшую сторону. Примерно к обеду я подошел к казанскому Кремлю. Его вид зачаровывал. Интуристы по-моему были в восторге от него даже больше, чем от Кремлевского собрата. Гулять и фотографировать внутри можно было до бесконечности. Одних изображений мечети Кул-Шариф у меня на телефоне набралось наверное не менее 20 — с разных ракурсов.

Кстати, не поленился я забраться на одну из обзорных башен. Откуда открывался отличный вид за пределы крепостной стены. Собственно, осознание того, что взять эту твердыню и так задача почти невыполнимая конечно присутствовало, но после восхождения стало понятно, насколько фортификационное сооружение непреодолимо. Наконец, нехотя, я буквально заставил себя все-таки покинуть территорию Казанского кремля и отправился на набережную.

Набережная как искусство

Признаюсь, что о ней мне ничего ранее читать не приходилось и воспринимал я все с чистого листа. Пожалуй, именно эта набережная — и есть образец того, как надо подходить к оформлению подобных объектов. Ни в одном другом городе, где довелось побывать за время чемпионата, ничего подобного и близко нет. Может быть, только с некоторой натяжкой в Самаре и все.

Первое, что поразило — это протяженность набережной. Навскидку — это несколько км, второе — огромное количество оригинальных дизайнерских решений — это и точки питания, и сувениры, и детские аттракционы, и огромное число зеленых композиций в изящных клумбах, оригинальные кресла-шезлонги для взрослых, мини-фонтанчики, второй ярус с бутиками. Особняком стоят подсветка и иллюминация в вечернее время. Более того, в настоящий момент идут работы по завершению набережной. Неподалеку в нескольких десятках метров я увидел картину, к которой порядком привык в Барнауле — гора естественного происхождения с протеррасированными склонами, покрытые аккуратной травой. Здесь также, судя по увиденному, работы активно продолжались.

Есть правда у набережной в Казани один недостаток, на мой взгляд. Она, как бы сказать помягче, несквозная. Когда я неспеша прогуливался по ней в другой конец, то отлично видел мост, на который по логике должен был попасть, пройдя всю набережную. Однако она заканчивалась закругленной площадкой, проложенной под опорами моста. Чтобы взобраться на него потребовалось перелезть через пару заборов , затем забраться в гору, обойти ее и наконец-то оказаться в начале моста.После этого я брел до стадиона наверное еще с полчаса.

Дальше без Месси

И вот наконец "Казань-Арена". Стадион, естественно, битком, что интересно, на русскоязычных трибунах симпатии разделились примерно поровну. Часть поддерживала Францию, другие — Аргентину. Если честно, то ожидал большего от Месси. Да, он техничный, изобретательный, но я бы не сказал, что чем-то прям поразил, как это бывает, когда смотришь за ним по ТВ. А вот игра, допустим, Мбаппе и Гризманна понравилась куда больше. Кстати, большинство мячей, в том числе и самые красивые, забитые Ди Марией и Паваром, влетали как раз в те ворота, за которыми я сидел. В эти моменты публика просто сходила с ума от восторга. Жаль было аргентинцев, проигравших в один мяч, тем более что в последней атаке они могли сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. И очень жалко было Месси, которому, похоже, так и не суждено стать чемпионом мира.

Некоторые аргентинцы после финального свиста не могли сдержать слез от нахлынувших эмоций, в эти минуты хотелось плакать вместе с ними. Утешали этих болельщиков не только их земляки, но и русские с французами. Последние даже как будто стенялись своей радости, идя вперемешку с латиноамериканцами на автобусную остановку в режущей слух тишине.

Последний этюд

Оставшуюся часть времени до самолета в Барнаул я решил погулять по той части Казани, где не был в первой половине дня. Пройдя мимо фанзоны, куда уже собирались болельщики на матч Уругвая с Португалией, я перешел Волгу по еще одному мосту. В тот момент, когда я подходил к противоположному берегу, как раз включилась подсветка Кремля и всей окружающей территории, выглядело все это словно в какой-то восточной сказке. Затем я не спеша вернулся на Баумана, которую уже оккупировали аргентинские фанаты, занявшие буквально все места в уличных кафе, наблюдая по ТВ за футболом. Здесь же оказались несколько русских, причем один из них явно "косил" под иностранца — в сувенирной шапке-ушанке, футболке с игровым номером Месси и других атрибутах интуриста. На мой вопрос, зачем ему все это, он заметил, что так пытается устроить личную жизнь. С ним за этот день уже сфотографировались несколько девушек, которые действительно приняли его за иностранца. "Я просто стоял и молчал", — хитро заметил мой новый знакомый.

Чуть-чуть побыв на Баумана, я отправился перекусить, после чего мне нужно было спешить на железнодорожный вокзал, откуда отходил последний экспресс в аэропорт. Однако перед этим местный житель показал мне гостиницу, где жил до матча Месси и Ко, а также огромный портрет капитана аргентинцев на соседнем доме, выполненный всего за одну ночь и уже успевший стать местной достопримечательностью.

По традиции, в вагоне мы ехали почти сплошь с аргентинцами, которым предстоял перелет в Москву. Здесь же мне попалась пара с ребенком, которые, как оказалось, летели в гости к родственникам на Алтай. В самом аэропорту довелось разговориться с девушкой-волонтером из Барнаула. Она отработала на всех матчах в Казани, а также планировала вернуться сюда еще и на игру ¼ финала. По ее словам, город справился с организацией чемпионата на отлично.

...Самолет взлетел в небо почти без опоздания и уже через три часа с небольшим я наконец-то вернулся в Барнаул, с кучей новых впечатлений, сувениров и фотографий. Эмоции понемногу улягутся, а в памяти навсегда останутся яркие воспоминания от всего увиденного и пережитого.

Чемпионат как зеркало русской души

P.S.: Если спросить меня, что бы я выделил самое главное за эти две недели путешествия, то не задумываясь, сказал бы — волшебная атмосфера. Как Новый год, только в разы сильнее и глубже. Это праздник, в который оказались вовлечены все — полицейские, волонтеры, сами болельщики, футболисты, жители городов-организаторов, раньше даже близко не интересовавшиеся спортом. Вообще было классно наблюдать, как мы постепенно раскрепостились, когда в ответ на улыбку и дружественное приветствие иностранцев делали также, когда не хмурились в ответ на протянутую ладонь волонтера, когда приходили на помощь гостям из-за границы, не стесняясь того, что не знаешь или плохо владеешь другим языком.

Слушайте, а ведь и правда хочется, чтобы этот праздник никогда не кончался. Мы поняли, что нас воспринимают позитивно, что мы сами можем быть такими, если только захотим. Минимум нарушений, минимум происшествий и криминала, максимум дружбы и сплочения. Мундиаль, не уходи, пожалуйста!