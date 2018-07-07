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Девять человек, согласно уточненной информации, погибли в результате лобового столкновения двух легковушек в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по краю.

По словам собеседника агентства, среди жертв — несовершеннолетний ребенок. Еще одного человека — девушку — госпитализировали с травмами.

Ранее СМИ сообщили о восьми жертвах аварии и одном раненом.

В МВД уточнили, что авария произошла в 17:30 пятницы, 6 июля, на 22-м километре трассы Мирный-Бжедуховская-Беляевский. Водитель ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с машиной Lada Priora Универсал.

На месте ДТП работают полицейские и следователи. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.