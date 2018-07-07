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Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР

, ИА "Амител"
Также компанию обвинили в "ограничении свободы слова" украинских пользователей

Фото: thedailybeast.com

Министерство информационной политики (МИП) Украины написало письмо к руководству Facebook, в котором обвинило соцсеть в "ограничении свободы слова" украинских пользователей, а также в содействии по распространению информации из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.

Украинское ведомство попросило руководство компании сделать невозможным использование инструментария социальной сети "как средства ограничения свободы слова украинских активистов", а также принять оперативные и действенные меры по прекращению работы в Facebook групп и страниц, деятельность которых "противоречит стандартам сообщества", поскольку она "имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".

Ранее украинский лидер Петр Порошенко пригрозил основателю Facebook Марку Цукербергу, что "поработает" с ним, если у пользователей из Украины возникнут проблемы с конфиденциальностью.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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