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Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи в пятницу, 6 июля, за час. Потоп на улицах привел к затруднению движения машин и пешеходов, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что из-за ливня хорватской сборной пришлось перенести открытую для СМИ тренировку со стадиона "Фишт".

Тем не менее, в оргкомитете "Россия-2018" не сочли потоп угрозой матчу между Россией и Хорватией, добавляет РБК. Там уточнили, что хорваты перенесли тренировку с целью сохранить "максимально высокие игровые кондиции поля".

Также в пресс-службе отметили, что за газоном постоянно следят. Опасений, что он будет не готов к матчу, нет. "В настоящий момент погода в Адлерском районе нормализовалась, прогноз на субботу также благоприятный — осадков в течение дня не ожидается", — добавили в оргкомитете.

Напомним, что в субботу, 7 июля, на сочинском стадионе "Фишт" встретятся в четвертьфинальной игре ЧМ-2018 сборные России и Хорватии.