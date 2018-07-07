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Российский туроператор "Аврора-БГ" с 6 июля прекращает свою деятельность и продажу туруслуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию.

В начале июля оператор сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию из-за изменения стоимости чартерных перевозок.

В сообщении подчеркивается, что продажа туруслуг "Авроры-БГ" прекращается с пятницы, 6 июля. "Аврора-БГ" с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности", — цитирует агентство текст сообщения.

Оператор пообещал выполнить все взятые на себя обязательства, включая проживание, авиабилеты, трансфер и медстраховку, перед клиентами, которые уже отдыхают в Болгарии и Черногории.