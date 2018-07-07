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Депутаты Государственной думы Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли накануне на рассмотрение палаты законопроект об увеличении с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, то есть реклама в часовой программе может идти максимум 9 минут. Поднятия порога до 20% позволит показывать до 12 минут рекламы за 60 минут вещания.

Депутаты подчеркивают, что, если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут в сутки — именно такой суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15%-ом часовом лимите на телерекламу.

По мнению парламентариев, эти меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение дня. Также инициатива предлагает пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепрограммах. Сейчас рекламу могут показывать лишь перед их началом и после их окончания, а ее предельная продолжительность зависит от длительности программы.

"Законопроект предлагает отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах", — отмечают авторы законопроекта, подчеркивая, что он не снизит качество защиты интересов несовершеннолетних.

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал инициативу коллег. "С учетом общего снижения в последние несколько лет объемов рекламы на телевидении и наличия целого ряда жестких ограничений на рекламирование определенных видов продукции предлагаемый законопроект позволит телеканалам более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования", — заявил он.

По мнению Левина, наибольший эффект от инициативы испытают региональные и тематические детские телеканалы, что "позволит сохранить разнообразие российского медиаландшафта".