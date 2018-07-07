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Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

, ИА "Амител"
сборная Бельгии вышла в полуфинала мундиаля, где встретится с командой Франции

Фото: rg.ru

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.

На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо отправил мяч в собственные ворота. Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев на 31-й минуте.

Сократил отставание бразильцев полузащитник Ренато Аугусто, забив на 76-й минуте матча, но сравнять счет главным фаворитам чемпионата так и не удалось.

Таким образом, сборная Бельгии вышла в полуфинал мундиаля, где встретится с командой Франции. Встреча состоится 10 июля. Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале со счетом 2:0.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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