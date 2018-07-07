В Иваново водители ассенизаторской машины потушили полыхающую грузовую "Газель" содержимым цистерны, пишет URA.RU.

Видеозапись и снимки с места происшествия были опубликованы очевидцами в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в пятницу, 6 июля на улице Парижская Коммуна. Огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за замкнувшей проводки и быстро охватил кузов авто.

На подмогу пришли водители проезжавшей в тот момент мимо ассенизаторской машины, которые оперативно развернули шланг и потушили полыхающий грузовик. Пожарные, по словам очевидцев, приехали через несколько минут.