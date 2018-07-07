Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией

Сборная России по футболу в своем Twitter обратилась к болельщикам с обещанием сделать все возможное для победы над командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

По словам спортсменов, они очень хотят продлить свое участие в мундиале и обещают "выложиться" полностью и отдать все ради победы.

"Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — отметила команда.

Встреча с хорватами, которая пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", состоится 7 июля.