Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией

Сборная России по футболу в своем Twitter обратилась к болельщикам с обещанием сделать все возможное для победы над командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
По словам спортсменов, они очень хотят продлить свое участие в мундиале и обещают "выложиться" полностью и отдать все ради победы.
"Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — отметила команда.
Встреча с хорватами, которая пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", состоится 7 июля.
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.
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