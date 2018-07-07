Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко намерен вывезти сотрудников всех четырех вверенных ему управлений на закрытый корпоративный сбор в Сочи, сообщает RTVI.

Чиновников ждут лекции, командные тренинги, а также, возможно, спортивные испытания и проверка "чачей". Аналогичная программа ждет и руководителей.

Участие в тимбилдинге примут начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин, по общественным проектам Сергей Новиков, по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, а также по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Сотрудники и руководители всех этих подразделений должны научиться работать "на горизонтальном уровне", наладить неформальные связи и повысить культуру управления.

Лекции будут касаться новых технологий, цифровизации и последних мировых трендах, а тренинги построены на игровых принципах.

Что конкретно будет ждать чиновников в Сочи пока неизвестно. В качестве примера собеседник агентства привел программу предыдущих сборов: тогда участникам пришлось соревноваться в сплаве по горным рекам, скалолазанию, а также присутствовать на кавказском застолье, где гостей угощали чачей. Причем Сергей Кириенко сам присутствовал на застолье.

По словам собеседника издания, некоторые недовольны идеей заставить руководителей участвовать в тренинге наравне с подчиненными.