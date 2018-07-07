ДТП с переворотом произошло на трассе Барнаул - Рубцовск

На трассе Барнаул — Рубцовск недалеко от села Бураново произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. По словам очевидцев, пострадавших нет.