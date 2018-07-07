Житель Пензы выиграл суд у компании "АвтоВАЗ" из-за ржавой Lada Granta, отсудив у российского автогиганта 927 тысяч рублей — это три раза превышает изначальную стоимость машины, пишут "Известия".

В июле 2016 года хозяин авто заметил, что у новенького автомобиля отслаивается краска. Дефект был признан гарантийным, и его устранили. Однако через год (в гарантийный период) краска отслоилась на том же месте и появилась ржавчина.

После этого автовладелец потребовал от "АвтоВАЗа" вернуть ему деньги, но получил отказ. Тогда мужчина обратился в суд.

После многочисленных экспертиз суд решил полностью удовлетворить иск владельца. Ответчик попытался обжаловать решение, однако Пензенский областной суд оставил вердикт без изменений. "АвтоВАЗ" обязали оплатить стоимость машины (274,4 тысячи рублей), разницу с нынешней ценой такого же нового автомобиля, а также неустойку, штраф и судебные расходы.