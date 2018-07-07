Английский футболист назвал "мечтателями" верящих в победу России

Английский футболист, нападающий клуба "Тоттенхэм Хотспур" и национальной сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем матче между сборными России и Хорватии, сообщает "Р-спорт".

Кейн назвал "мечтателями" тех болельщиков, которые верят в победу россиян и их выход в полуфинал.

"Наверное, я бы назвал настоящим мечтателем человека, который сказал бы, что возможен полуфинал чемпионата мира Англия — Россия", — заявил футболист.

Он также высказал удивление, как и многие, от того, какой получился состав команд в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Напомним, сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля, в Самаре. В этот же день в Сочи Россия сыграет против Хорватии. Победители встретятся в полуфинале.