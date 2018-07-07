Две фуры и "Газель" столкнулись на трассе Челябинск - Троицк

На трассе Челябинск — Троицк столкнулись две фуры и "Газель", в результате крупного ДТП погибли два человека, на месте работают спасатели и инспекторы ГИБДД, пишет URA.RU.

Видео ДТП появилось в паблике "Челябинск Сити" во "ВКонтакте". Инцидент произошел утром 7 июля на автомобильной трассе М-36.

Как пояснили в УГИБДД по Челябинской области, жертвами ДТП стали оба водителя-дальнобойщика. Количество пострадавших выясняется. На месте работают спасатели и автодорожные инспекторы. Они разбираются в обстоятельствах аварии.