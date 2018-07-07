Минздрав назвал привычки долгожителей

Главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала, что всех долгожителей объединяет ряд общих привычек, сообщает RT.

Кроме того, долголетие будет определяться двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.

"Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте", — отметила Ткачева в интервью .

Как правило, долгожители, после того как выходят на пенсию, продолжают активно общаться, они не перестают работать, занимаются общественной деятельностью. Кроме того, они употребляют много овощей и фруктов. Генетика тоже важна: шансы прожить дольше увеличиваются, если у вас в роду были долгожители.

По словам Ткачевой, чем более интеллектуально активен человек, тем больше он когнитивно функционирует.